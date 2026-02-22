美式賣場好市多（Costco）的清潔用品向來是婆媽囤貨重點，在英國「 Fairy 洗碗精」斷貨後，德國「Pril洗碗精」接班寶座，未料卻有會員抱怨去油力讓人崩潰，即便祭出「熱水大法」碗盤還是油膩。究竟誰才是新一代的好市多洗碗精推薦霸主？內行網友紛紛點名「這罐」才是正解。
歐洲神物水土不服？熱水洗也油膩
一名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文求救，表示看多人推薦這款 Pril 洗碗精，買回家用了一陣子卻想放棄，「沒什麼泡、去油效果不佳」，他甚至嘗試用 1~2 公升的熱水浸泡清洗，但效果依然不彰。
對此，內行網友分析，這款產品設計面向歐洲用戶，西方飲食多輕食、水煮，習慣「加一點沖一沖」就直接擦乾；反觀台灣家庭常有重油熱炒、濃稠醬料，這款溫和型洗碗精自然扛不住，「這款適合外食族或洗水果，對付台式油鍋真的不行」。不過也有人覺得Pril洗碗精很好用。
昔日霸主斷貨 接班人爆咬手災情
其實資深會員心中最完美的洗碗精名單，一直是來自英國的 Fairy，無奈該款已斷貨許久，好市多與各大通路幾乎買不到。許多會員轉而嘗試架上的 Pril，卻在網路上爆出不少負評。
除了去油力不足，關於 Pril洗碗精評價在全聯相關社團也呈現兩極。有苦主哀號：「這瓶洗完手會裂開噴血，超痛！」。醫師提醒，敏感肌膚者一定要戴兩層手套（內層棉質吸汗、外層橡膠防水）再洗碗，保護肌膚。
內行推這罐回購率最高：不去好市多也行
既然 Pril 評價兩極，Fairy 又絕版，現在大家都在買哪款做為 Fairy洗碗精替代 品？綜合網友意見，好市多自有品牌「科克蘭（Kirkland）」以及老牌「泡舒」回購率最高。不少會員認為，科克蘭洗碗精去油力穩定且份量十足，是目前架上最保險的首選；而泡舒則是因為成分溫和、不傷手，被許多婆媽視為萬年不敗款。
不過，若你真的對去油力有極致要求，且不介意在好市多以外賣場選購，還有一款來自日本的「花王珂珂透（CuCute）」也被網友推爆！這款洗碗精被譽為「露營界神物」，雖然單價稍高，但在全聯、家樂福都能輕鬆入手，網友大讚：「用量少到讓人懷疑，洗得乾淨重點是不咬手！」成了不少洗碗族在 Fairy 斷貨後的救贖。
資料來源：COSTCO 好市多 商品消費心得分享區
