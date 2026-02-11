我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，大動作搜索其位於陽明山的住處、國會辦公室等30處所，並約談18人到案說明；不過高金素梅到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。對此，政治評論員吳靜怡狠酸，把協會當提款機、服務處當違法物流中心？高金素梅一案多軸，國民黨就像是幫小偷喊警察搶劫！吳靜怡表示，高金素梅的案子，據報導，涉及範圍包含前辦公室、現任辦公室、外圍協會、配合廠商全面入列，這是一個「多軸、結構化、長期運作」的案件，協會負責收錢與過水，服務處負責人頭與行政掩護，廠商負責開立不實帳目，前後任辦公室人員彼此銜接，形成「明修棧道，暗度陳倉」的一條去中心化卻高度協調灰色鏈金術！吳靜怡續指，服務處在案件中被質疑扮演人頭、文件、資源調度的中樞，檢調目前鎖定的「三條主線」，一案多軸、彼此可串，第一、詐領助理費 檢調認定疑涉以人頭詐領助理費，涉犯方向包括貪污治罪條例相關罪名及偽造文書等 這條主線牽動最多前任、現任辦公室人員。接著，吳靜怡提到，第二、違法發放快篩試劑涉以人頭方式違法輸入中國製快篩，並由地方端協助發送，涉及《醫療器材管理法》等偵辦方向，誰募集、誰保管、誰發、發給誰、是否有對價或選務目的？重點就是有沒有涉及中資！觸及國安紅線；第三、協會補助款與活動發票浮報 關鍵載體為「台灣原住民多族群文化交流協會」，檢調懷疑2015至2018年間，協會以辦理活動名義向政府機關或國營企業申請補助，並以不實發票、浮報費用 等方式詐領，補助來源包括原民會、台電、中油等。吳靜怡直言，檢調長期追蹤，掌握其金流（助理費、補助款）、物資（快篩）、認證（前現任辦公室與地方網絡）、組織協會，這四條線任何兩條一接上，就足以擴大成「三十路搜索」的能量規模，不足為奇。全台灣，藍營的屏東黨部到新黨的組織都有「廈門寶太生物科技」快篩劑相關案子，這兩年都在辦，這背後是否和中國福建統戰單位有所連結？而「廈門寶太生物科技」代表的是普通企業還是協助選戰配發物資的介選單位？高金素梅搞不好是目前看起來第一個知名政治人物涉入，但她不是唯一一個。最後，吳靜怡也向高金素梅喊話，住在陽明山豪宅的她，請不要一再消費善良的原住民，更不應該利用原住民朋友詐財！檢調這次一定要勇敢執法，立院辦公室猶如詐財中心，韓國瑜應該還給立法院一個純淨的環境。