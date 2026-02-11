我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台電屏東區處於東港安泰醫院啟動春節專案檢測,強化連假用電穩定。（圖／台電屏東區處提供）

農曆春節將至，為確保返鄉與旅遊人潮高峰期間供電無虞，台電屏東區處於今（11）日啟動春節專案檢測，鎖定大眾運輸場站及重要醫療院所，全面盤點設備狀況、提前排除風險，守護民眾安心過好年。本次專案由處長仇忠銘、副處長江秉忠分別率隊，前往台鐵屏東站、潮州站，以及部立屏東醫院、屏東榮總、屏東基督教醫院、東港安泰醫院等單位，進行用戶端與台電系統雙向檢視。重點項目包括配電室開關設備紅外線檢測、MOF計量用變壓器盤點、保護裝置與線路負載評估，同時針對外線電桿、饋線、變壓器及重要供電節點辦理預防性巡檢與即時改善，由專業人員以儀器逐點診斷，確保設備穩定運轉。仇忠銘表示，春節期間交通運輸負載攀升、醫院急診與住院服務24小時運作，對供電品質要求極高，除電力系統本身穩定外，用戶受電設備維護亦是關鍵。透過內外線整合檢查與風險控管，可大幅提升公共場域供電可靠度。同時也提醒用戶落實設備定檢，並呼籲民眾年節使用高耗電電器應避免延長線超載及老舊電器使用，共同維護用電安全，讓大家用電安心、返鄉放心、過年開心。