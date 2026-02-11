我是廣告 請繼續往下閱讀

MSCI明晟今（11）日公布最新季度調整，測試設備大廠鴻勁被納入全球標準指數成分股中，在消息激勵下，鴻勁開盤就不斷走高，攻破4000元關卡，盤中更一度亮燈漲停，飆上4345元，創下歷史新高。外資看好，鴻勁受惠先進封裝產能持續擴張，相關AI晶片需求持續暢旺，加上AI ASIC晶片將逐步採用系統級測試（SLT）技術，今年已取得美系雲端服務業者 （CSP）的AI ASIC訂單，進一步擴大公司在SLT市場的佔有率。外資預估，鴻勁繼2025年營收年增116%後，今年營收預計將再成長54%，呈現大幅增長，且毛利率可穩定在58至59%間，在營收規模擴張、獲利能力提升下，今年每股盈餘將挑戰百元大關。鴻勁蛇年股價節節高升，從龍年的收盤價1135元一路扶搖直上，加上轉上市後獲外資大力買進，股價截至今日最高點達4400元，改寫歷史新紀錄，等同蛇年漲幅287%。據了解，MSCI明晟公布的最新季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁（7769）1檔，刪除儒鴻（1476）、正新（2105）、億豐（8464）、豐泰（9910）等4檔，全球小型指數成分股則新增富喬（1815）等12檔、刪除嘉里大榮（2608）等11檔，上述調整將於2月27日盤後生效。