除夕發紅包10禁忌一次看！不可封口、用舊紅包袋：財氣被封住

▲除夕發紅包，千萬不能使用舊的紅包袋，代表好運已被前一位收走，影響來年運勢。（示意圖／NOWNEWS資料照）

▲若希望紅包看起來更飽滿，可用百元鈔取代千元鈔，看起來更厚又喜氣。（示意圖／NOWNEWS資料照）

▲橫式紅包袋比較象徵祝福投資得利、中獎運旺等偏財運提升。（示意圖／取自photoAC）

農曆新年一到，除夕夜除了團圓圍爐，另一項重頭戲就是發紅包。不過，看似簡單的紅包文化其實藏有不少細節與禁忌，若不小心踩雷，恐影響彼此財氣與祝福寓意，其中紅包袋不可封口，就連女星小S都曾犯錯過；反之，依照傳統眉角準備，還能替對方加持正財與偏財運。《NOWNEWS今日新聞》整理出發紅包常見的10大禁忌與注意事項，讓讀者一次掌握。紅包金額以雙數為宜，「2」象徵福祿成雙，「6」寓意六六大順，「8」代表發財，都是常見吉利數字。不過應盡量避開「4」，因諧音不佳。此外，切忌包出空紅包袋，否則有「一場空」的負面含意。若拿曾使用過的紅包袋送人，象徵好運已被前一位收走；使用過期款式，也容易讓人覺得缺乏誠意與尊重。以嶄新鈔票象徵新年新氣象，寓意財運更新、好運重啟；若放入舊鈔，則被認為喜氣減弱，甚至財氣打折。過年紅包不宜將封口折起封死，否則有財氣無法流通之意；但婚禮禮金與喪禮白包則可封口，代表一次性往來。過去女星梁凱莉曾在節目《小姐不熙娣》中提到，包紅包第一禁忌就是不能封口，原因在於讓財氣流動；小S聽後相當驚訝，因紅包袋本就設計可折，她幾乎每次都會順手封起來，還直呼「真的假的，我都一直折欸！」紅包內的鈔票若對摺，象徵財運與好運被對半削減，甚至有斷財之意，因此應保持鈔票平整放入。包給長輩的紅包金額不可少於去年，至少需與往年持平，象徵為長輩添福添壽、福氣年年增加。若希望紅包看起來更飽滿，可用百元鈔取代千元鈔，紅色百元鈔本身也更添喜氣，有福氣加倍的象徵。紅包掉地被視為漏財徵兆；收紅包時應雙手接過並說吉祥話，展現禮貌與尊重。除夕夜收到紅包後不宜馬上動用，否則有漏財之說。可將紅包放在枕頭下「壓歲」，待初五再存入銀行作為發財金，象徵讓小錢慢慢滾出大財。直式紅包多象徵事業順遂、正財穩定；橫式紅包則偏向祝福投資得利、中獎運旺等偏財運提升。