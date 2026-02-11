我是廣告 請繼續往下閱讀

▲IU長期遭到網路性騷擾，經紀公司怒提告。（圖／WEVERSE）

韓國擁有高人氣的知名歌手、演員IU（李知恩）長年受到網路性騷擾，甚至遭到黑粉造謠是間諜，為此經紀公司EDAM Entertainment今（11）日發表正式聲明，表示公司已經對在網路上發布惡意貼文、散布謠言與違法行為的96位黑粉提告，強調已啟動強硬法律行動，並且放話絕不和解。EDAM表示，近期網路上持續出現大量針對IU的名譽侵害內容，包括侮辱性言論、散布不實謠言、惡意誹謗，甚至涉及性騷擾的貼文，已對藝人造成嚴重精神傷害，公司強調，這些行為已遠超言論自由範圍，因此決定以法律手段全面應對，並向大眾說明目前的處理成果。EDAM表示自2025年起，他們已對96名涉案人士提起刑事告訴與民事訴訟，涉案平台涵蓋範圍極廣，包括Naver、Threads、Instagram、YouTube、X等平台皆遭到點名；公司也在公告中寫上多組涉案帳號名稱，表示絕對不會進行和解。EDAM更透露近期發生多起嚴重的違法行為，包括私闖IU或其家屬住所、在住處與公司附近進行人身威脅，以及勒索金錢等情事；相關案件已由警方立案調查，公司再次重申，凡涉及人身安全的行為，將絕不考慮和解。EDAM強調，未來將持續即時監控並蒐證各大入口網站、論壇等管道，若是出現有關IU的造謠文章、誹謗、性騷擾貼文將會馬上開告；EDAM嚴正表示，凡侵害藝人名譽、人格權與人身安全的行為，將追究到最後一刻，這不只是為了IU個人，更是為了建立一個不再縱容惡意的健康娛樂環境。