藍營台中市姐弟之爭，近來盛傳拖到3月底才民調，係因「玉皇大帝指示楊瓊瓔3月可翻身」，楊瓊瓔今天終於打破沉默，駁斥相關說法背離事實，並指名嘴將一個經過黨內正式協議、依制度推動的初選機制，刻意扭曲為迷信、算日子，不僅對她極不公平，更是對黨中央、所有參與制度設計與執行者的羞辱。名嘴陳敏鳳8日於政論節目指稱，國民黨台中市長黨內初選時程「配合黃道吉日」、「刻意拖延、有利特定人選」，媒體人黃光芹今（11）日也以嘲諷語言影射本人「問鬼神、不問蒼生」，楊瓊瓔沉默4天後，終於以新聞稿的方式，重批上述說法嚴重誤導社會。楊瓊瓔說，台中市長黨內初選辦理方式與期程由黨中央主導規劃，何來所謂「跟隨誰起舞」之說？且是江啟臣先簽署協議，她才配合。有心人將經過黨內正式協議、依制度推動的初選機制，刻意扭曲為迷信、算日子，不僅對她極不公平，更是對黨中央、對所有參與制度設計與執行者的羞辱。對於所謂「應該農曆年前刀起刀落」的說法，她挖苦是典型的事後諸葛、事前施壓，並強調自己從未反對民調、逃避比較。唯一的主張就是初選制度必須公平、公正、公開、透明，讓基層黨員與支持者心服口服。若是倉促決定、留下程序瑕疵，短期或許圖一時之快，長期只會造成更深的內傷與分裂，這才是真正對國民黨不利。她強調一路走來都希望盡快定於一尊；一開始配合江啟臣希望5月再決定，後來對方希望提早，對於時程調整她從未提出異議。黃光芹與陳敏鳳反覆暗示「拖磨江啟臣」、「集眾力對付穩操勝券者」，本身就已預設立場、刻意帶風向，甚至不惜製造黨內對立。楊瓊瓔主張，民主競爭從來不是比誰大聲誰就贏，而是比誰更經得起制度與民意檢驗。她問：如果對制度有信心，為何懼怕公開、完整、依規定進行的初選程序？並將依規定進行的民主程序，惡意描繪成陰謀操作，甚至用羞辱性的語言，貶低多年來為黨付出的同志。若在制度尚未走完前，透過媒體與節目不斷「先行宣判輸贏」，才是真正干擾國民黨黨內初選、製造紛爭。