我是廣告 請繼續往下閱讀

賴清德滿意度45.5%！自去年6月後再創新高

賴清德信任度48.4%！自去年10月後再創新高

震傳媒今（11）日公布最新議題民調。45.5%受訪者對賴清德總統施政感到滿意、41.5%不滿意，是自去年6月後再創新高點，同時也是自去年11月不滿意度高於滿意度後，睽違4個月再現黃金交叉；至於對賴清德總統信任度，48.4%表示信任，39.3%不信任，對賴清德總統的信任度亦是自去年10月後再創新高。在賴清德總統施政滿意度，45.5%滿意，41.5%不滿意，與上次民調相比，滿意度上升2.1%，不滿意度下跌5.9%。交叉分析中發現，84.5%民進黨支持者表示滿意，82.0%國民黨支持者與75.8%民眾黨持者不滿意，仍然呈現政治對抗的態勢。在六都部分，台南市59.9%滿意度六都最高、桃園市50.9%不滿意度六都最高。滿意度高於全國較多者：70歲以上；國中以下學歷，對賴清德滿意度逾五成，不滿意度高於全國較多者：男性；30-39歲；專科以上學歷。在對賴清德總統信任度部分，48.4%表示信任，39.3%不信任。趨勢追蹤發現，信任度上升1.6%，不信任下降4.9%，89.8%民進黨支持者表示信任，82.0%國民黨支持者、70.0%民眾黨支持者表示不信任，至於不偏任何政黨者，36.9%信任、37.1%不信任，呈現分歧狀態。在地區交叉分析，台南市信任度59.5%六都最高，台中市不信任度41.9%六都最高。基本資料交叉分析中，除60-69歲；專科學歷者，其他族群皆以信任比例較高。信任度高於全國較多者：70歲以上；國中以下學歷。不信任度高於全國較多者：男性；50-69歲；專科及大學學歷。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。