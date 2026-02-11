我是廣告 請繼續往下閱讀

▲FBI公布南西家門口監視器影像，認為這位形跡可疑的不明人士涉有重嫌。（圖／路透／達志影像）

美國《NBC》女主播薩凡納（Savannah Guthrie）的84歲母親南西（Nancy Guthrie）疑似遭人綁架，失去音訊已經10天，此案在美國引發高度關注，最新傳出案情有所進展，警方拘留訊問了一位關係人，並在亞利桑那州一處住宅展開調查，但目前仍未找到南西的下落。綜合外媒報導，南西最後一次與家人碰面是在1月31日晚上，目前據信她當天深夜或是隔天凌晨，便遭到不明歹徒綁架帶走，至今下落不明。由於薩凡納是《NBC》知名主播，擁有全國知名度，連川普都發聲要求相關單位全力調查，川普強調「目標只有一個，就是讓她的母親平安回家」。FBI於10日公布了南西家門口的監視器影像，可以看到一位全身包裹得非常嚴實的人士在門前徘徊，還刻意遮擋鏡頭，被認為涉有重嫌，FBI發出5萬美元懸賞，呼籲知情民眾儘速向警方提供線索。之後皮馬郡（Pima County）警長辦公室10日深夜發布聲明，稱在一次交通臨檢時「拘留了一名關係人」，已將人帶回警局訊問。隨即又傳出警方在亞利桑那州一處住宅展開搜索調查的消息，不過，目前警方仍未找到南西的下落。至於被訊問的關係人是否就是FBI公布的監視器影像中的人士，目前外界也不得而知。不過，有一位女子告知《CNN》，聲稱警方在亞利桑那州搜索的住宅就是她家，而被帶回訊問的則是她的女婿。該女子強調，她或她女婿都與本案無關，說自己對南西的狀況一無所知，對於發生這樣的案件感到非常遺憾。南西失蹤案的調查已經進行多日，但是警方進展甚微，目前對外公布的消息也很少，家屬雖然有收到疑似歹徒傳來的勒索信，但是付贖金期限2月9日已過，疑似歹徒後續也未再與家屬聯絡，究竟家屬收到的所謂勒索信是真是假，現在也無法確定。