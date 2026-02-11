我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輝達與北市府簽約設立總部正本。（圖／北市府提供）

科技大廠輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18，北市府今（11）日與輝達完成簽約。台北市長蔣萬安今日與輝達完成簽約後出面受訪，他表示，根據簽約內容地上權是50年加20年，權利金122億，簽約方式台北市政府與輝達經典公司，對於輝達第一個海外總部，預計會投入400億的金額，從興建到營運階段，會創造出1萬個工作機會。輝達與北市府在今日上午完成簽約，北市府下午2點舉行臨時記者會，蔣萬安與副市長李四川一同出面受訪。蔣萬安秀出與輝達簽約的正本，他興奮說，今天非常很高興北市府輝達正式完成簽約，正式完成簽約對台北市與全台灣都是非常關鍵重要的一步，也是里程碑，蔣萬安也非常感謝李四川與各局處的努力，並全民支持、市議會與新壽協助與促成順利與輝達完成地上權的簽約。蔣萬安說，根據簽約內容地上權是50年加20年，權利金122億，簽約方是台北市政府與台灣輝達經典公司。他爭取希望輝達落腳台北，在台北設立子公司，也因此今天看到輝達願意在台北設立台灣輝達經典公司成為簽約方，資本額也從原本門檻8億提高到10億，且最近完成增資33億。蔣萬安稱，根據輝達提供的投資營運計劃書，當中也提到對於這次第一個海外總部興建，預計投入超過400億金額，而且從興建到營運階段，會有超過1萬個工作機會，所以很高興今天完成簽約，接下來很希望能在今年年中、預計6、7月時順利動工，當然這段期間，北市府一樣會全力以赴、給予全力協助。蔣萬安也興奮喊話：「台北就是輝達的家」，並證明台北有相關實力，同時也一定在未來成為AI科技產業發展最強一顆心臟。