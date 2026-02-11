我是廣告 請繼續往下閱讀

賴政府規劃以8年編列1.25兆元推動國防採購特別條例，但法案送進立法院後遲未過關，在野黨持續杯葛，朝野僵持不下。總統賴清德今（11）日上午召開記者會，以「國家安全不能等」為題，並舉日韓國防預算為例，呼籲立法院優先審議軍購案，但卻遭酸「偷換概念」。對此，律師林智群一看數據傻眼，反譏：「真的是數學小天才！」賴清德在會中以日本與韓國為例指出，日本今年國防預算約1.8兆元新台幣，韓國約1.4兆元，相較之下，台灣今年國防預算僅約8000多億元，而8年1.25兆元的國防特別預算，平均分攤下來每年約1500至1600億元，整體規模並不算高。他表示，日本首相高市早苗之所以獲得民意支持，關鍵在於強化自身實力並與盟友共同維護區域穩定，台灣也應展現同樣決心。不過，臉書粉專「政客爽」並不買單，直接開嗆：「賴清德根本是偷換概念，自打臉！」他指出，日本年度總預算26兆，年度國防總預算1.8兆，約佔總預算的7%；至於韓國的年度總預算16.7兆，年度國防總預算1.4兆，約佔總預算的9%；反觀台灣年度總預算3兆，國防預算8000億加上特別預算1,562億，約佔總預算的30%。政客爽進一步舉例，這邏輯就像，所有人都拿iPhone 16 Pro Max，但身價上億的富豪是拿零花錢的零頭買的，一般人是打工1個月薪水買到的，然後跳出來說：「富豪跟我花差不多的錢欸！」他更是雙重暗諷一句：「賴清德的數學是于北辰教的嗎？」這讓律師林智群也看不下去了，稍早在臉書發聲反擊稱，特別預算1.25兆是跨8個年度的預算，不然怎麼叫特別預算，但上述算法卻把它加到一個年度總預算裡面？他不客氣點名反酸：「國民黨黨工林家興，你真的是數學小天才！在偷換概念的人是你吧！黨工程度這麼差，難怪只能在國民黨上班，笑死。」