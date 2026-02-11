我是廣告 請繼續往下閱讀

震傳媒今（11）日公布最新議題民調。針對國民黨主席鄭麗文要台灣人接受自己身為中國人，26.4%受訪者表示接受、63.5%不接受。在政黨傾向中，92.7%民進黨不支持鄭麗文的說法，62.4%國民黨支持者接受、30.5%不接受，民眾黨支持者34.6%接受、57.6%不接受。在基本資料交叉分析中，各族群不接受鄭麗文說法比例皆為五成以上。接受鄭麗文說法比例高於全國較多者：60-69歲；高中職及專科學歷。不接受鄭麗文說法比例高於全國較多者：20-49歲；大學以上學歷。政黨傾向調查中，整體而言，國人政黨色彩傾向泛綠比例較高於泛藍；認同民進黨者35.5%、認同國民黨者22.7%、認同民眾黨者10.7%，自詡為泛綠者為38.4%、泛藍27.9%，中間選民則是27.4%。在趨勢追蹤上，政黨傾向民進黨增加1.2%、國民黨增加2.9%、民眾黨則下跌4.1%，同時，泛綠陣營下跌0.9%、泛藍增加0.7%。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。