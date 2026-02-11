我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（2026）年春節限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，除了10個頭獎2000萬元，還有多達1200個百萬元大獎，並持續傳出有人中獎好消息。台彩今（11）日就透露，苗栗頭份有位年約40歲男子，每年領到年終都會買張2000元刮刮樂，今年在挑選時，店裡鸚鵡突然喊了一聲「祝您中大獎」，他覺得可能是中獎預兆，便決定買一本回家刮，結果真的刮中100萬元，還笑稱下次買之前還要先問鸚鵡。刮刮樂「2000萬超級紅包」為年度最高頭獎的刮刮樂遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。目前也持續傳出有人中大獎，其中位在苗栗縣頭份市新華里10鄰中正一路91號1樓「萊就發彩券行」就有一名年約40歲男子刮中100萬元。根據彩券行代理人李小姐轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」100萬元大獎的是一位年約40歲的男性，他分享每年必做的儀式感就是在領到年終獎金後，到彩券行挑一本「2000萬超級紅包」回家試手氣。當天正挑到其中一本時，店裡的鸚鵡突然喊了一聲「祝您中大獎」。他說，過去幾年在挑的時候都沒有遇到鸚鵡在叫，心想該不會是中獎預兆，便決定買了這本回家刮。隔天男子高興的跑回彩券行分享刮中100萬元的好消息，還大力稱讚店家鸚鵡真棒，更笑稱下次買之前還要過問牠。代理人李小姐也開心表示，店裡飼養2隻鸚鵡，平常有訓練牠們說吉祥話，不過是否會開金口全看心情，這次恰好在客人挑選時送上祝福，這位客人真的很幸運。