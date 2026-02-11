我是廣告 請繼續往下閱讀

無黨籍立委高金素梅捲入司法案件，民進黨立委王世堅昨稱，他相信高金素梅還是站在台灣派這邊，相關言論引發綠營支持者批評。對此，王世堅今（11）日受訪時強調，攻擊他的人莫名其妙，「原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？」民進黨下午舉行中常會，會前媒體詢問，是否力挺高金素梅，對此，王世堅表示，他覺得「力挺」兩個字「言之過重」，畢竟大家都是立法院的同事，到他臉書譴責他最重的，「我請問這些質疑的人，原住民不是我們台灣派嗎？原住民不是最忠實的台灣派嗎？」王世堅提到，原住民善良、純真、刻苦耐勞，從不過問政治，但在生活、工作上，在法規適應上，難免有一些問題，就會來找原住民的立委，而高金素梅也是他們找的人之一，他過去的很多工人，也都找高金素梅。王世堅說，基於是同事、人情之常，他當然循循善誘，希望能化敵為友，讓無黨籍的高金，加入台灣派、壯大台灣，這有什麼不對？「我真的覺得莫名其妙」。「我有說不要辦高金素梅嗎？」王世堅強調，要辦她、她應該誠實勇敢地面對，他昨天是這麼講，強調政治與司法脫鉤，呼籲高金應好好回答檢調質疑。