經濟部昨（10）日與車輛公會及國內汽車業者開會，討論美國進口車關稅從17.5%調降後對於產業衝擊。勞動部今（11）日下午則與六大整車公司相關工會代表開會。全國產業總工會理事長戴國榮會前受訪表示，政府應該要評估關稅降低、汽車產業轉型對於勞工的產業衝擊評估，也應建立勞資政對話機制，也應建立勞資政對話機制，政府匡列預算也會做有效的分配。台灣近期確認美國對等關稅為15%不疊加關稅，預計本週將簽署，同時確認台灣市場須對美國商品進行多大幅度開放，尤其外界最關注美國進口車關稅是否會從17.5%降至0%，但迄今尚未有確定。戴國榮表示，昨天經濟部長龔明鑫與本土車廠座談，會後提到對於開放美國車零關稅進來台灣預估對於國內產值影響1.94%，但並未針對勞工受衝擊有明確數字，建議政府首要任務就是必須提出衝擊影響評估報告，究竟有多少勞工會受到影響。第二，經濟部匡列30億元預算來支援國內汽車相關產業，內容包括升級轉型，提升自主研發能力，以及海外拓銷。戴國榮說，這些屬於經營策略改變，對於現職勞工權益會產生多大的衝擊跟影響，同樣應做影響評估，「包括有哪一些職務會消失、哪一些工作需要轉型、會產生哪一些新的工作機會。」他強調，經濟部提到必須要花2至3年時間去輔導產業轉型升級，可見這並非短期現象，那麼就必須要關注常對於汽車相關產業供應鏈勞工的就業權益。第三，政府應建立勞資政三方對話機制，確保資訊充分揭露，讓員工擁有知情權，包括對於產業轉型初期對自身職務跟生計的影響衝擊有多大，因為轉型過程中，體質比較差的業者可能面臨減班休息、裁員，甚至工廠倒閉，那麼就必須建立起「同業間的人力移轉」，避免造成勞工失業後，不適應陌生環境，變成常態性、甚至結構性失業。他總結，勞資政三方對話機制，透過產業工協會力量作為國內六大車商在轉型升級的過程當中，採取一致性的做法，政府匡列預算也比較能夠透過產業工協會來做有效的分配。他表示，對於美製車進入零關稅之後，相關產業勞工的就業保障，才會得到一個比較好的穩定就業情況，也希望說，政府提出的政策措施，除了輔導產業轉型升級之外，是要讓企業能夠持續正常營運下去，讓汽車產業相關供應鏈的勞工可以穩定就業。