國民黨副主席蕭旭岑等人率團訪問中國，出席國共智庫舉辦的論壇，為未來的國共論壇鋪路，加上國民黨主席鄭麗文表態，今年上半年要與中國國家主席習近平見面，《自由時報》連日以獨家報導，暗指國民黨是接受共產黨指示，還為此擋下軍購案。國民黨今（11）日開記者會，對《自由時報》求償2百萬元。國民黨發言人江怡臻列舉《自由時報》1月以來的多篇報導，包括總編輯鄒景雯親自撰寫的文章，如《「鄭習會」規劃3月中舉行》、《中國「對台工作會議」9日開幕 將成立因應台灣地方選舉專組等四大重點》、《內幕》不滿藍只拿交流紅利 傳北京下通牒：統一後再無中華民國》，這些新聞沒有消息來源，也沒有查證，且律師函要求更正，也未獲得回應。國民黨文傳會主委、藍委吳宗憲也說，提告《自由時報》並非對抗媒體，而是為捍衛新聞自由最基本的價值，國民黨過去已兩度針對《自由時報》頭版報導發出律師函，要求更正不實內容，但對方未予理會，相關報導甚至變本加厲，因此才決定透過司法途徑釐清事實。他指出，新聞自由必須建立在事實基礎上，媒體在刊登重大指控前，應善盡合理查證義務，而非僅憑「知情人士」等模糊來源即下定論。吳宗憲也批，《自由時報》這些相關報導，時間序明顯不符，甚至出現內容矛盾的狀況，若媒體將未經查證的重大指控作為頭版新聞，甚至影射政黨與所謂「境外敵對勢力」勾結，將對民主政治與政黨聲譽造成重大傷害。他強調，新聞自由是民主資產，但若違反查證與倫理原則，反而可能成為傷害民主的工具，呼籲台灣新聞環境回歸專業與事實。