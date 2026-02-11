農曆春節就快到了，許多民眾會到年貨大街採買年貨，行政院消費者保護處（下稱消保處），近期到台北市迪化年貨大街、桃園市藝文廣場年貨大街、台中市天津年貨大街及高雄市三鳳年貨大街，針對磅秤準確度、食品標示等進行稽查，發現有3家磅秤不合格，但都是秤的分量較多、對消費者有利；食品標示則有7家須接受輔導，已要求改善。
磅秤僅3家不合格 都對消費者有利
消保處表示，消保官於115年1月28日至2月9日會同經濟部標準檢驗局（下稱標準局）、衛生福利部食品藥物管理署、各該直轄市政府消費者保護官及衛生局等相關單位，共同前往台北市迪化年貨大街、桃園市藝文廣場年貨大街、台中市天津年貨大街及高雄市三鳳年貨大街，針對磅秤準確度及食品標示等事項進行聯合查核。
一、年貨磅秤查核情形：
本次共抽查178家磅秤，合格率98％，其中台北市迪化年貨大街抽查78家，2家不合格，但都是對消費者有利；桃園市藝文廣場年貨大街抽查26家，1家不合格，也是對消費者有利；台中市天津年貨大街抽查21家，全數合格；高雄市三鳳年貨大街抽查53家，全數合格。
二、食品標示查核情形：
本次共抽查217家業者，合格率97％，其中需接受輔導之業者有7家，已當場要求改善，並將由轄區衛生局進行後續追蹤。在台北市迪化年貨大街抽查52家業者，有3家業者標示違規；桃園市藝文廣場年貨大街抽查50家業者，有3家業者標示違規；在台中市天津年貨大街抽查52家業者，全部合格；高雄市三鳳年貨大街抽查63家業者，有1家業者標示違規。
買年貨注意磅秤有無合格單 食品標示是否清楚
消保處提醒，無論是包裝或散裝食品，如未依相關規定標示，直轄市或縣（市）主管機關可依《食品安全衛生管理法》第47條第8款或第10款規定，對業者處3萬元以上，300萬元以下罰鍰。如涉標示不實、誇張或易生誤解者，得依同法第45條處4萬元以上，400萬元以下罰鍰。
消保處也提醒消費者，購買年貨時，要注意業者是否使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單的磅秤；另外，消費者在秤重年貨時，應注意業者使用磅秤應放置於平穩且固定平台上，避免造成誤差，若發現業者疑似有偷斤減兩的情況，可向標準局或所屬各分局檢舉，檢舉電話02-2343-4567，標準局將迅速派員處理。
關於食品標示的部分，包裝食品應注意製造或國內負責廠商名稱、電話及地址、淨重、食品添加物、原產地（國）、內容物、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整；散裝食品則應注意，具公司登記或商業登記之販售業者有無標示「品名」及「原產地（國）」，避免購買來路不明食品，以維護自身權益。如消費者發生消費爭議，可在上班時間撥打1950消費者服務專線，或到消保處網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴。
資料來源：消保處
