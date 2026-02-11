我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（11）日迎來完美封關！開盤上漲13.18點、來到33086.15點，盤中一路走高，最高一度來到33707.83點，再創新高點，終場上漲532.74點或1.61%，收在33605.71點，日K連3紅，成交量為6740.77億元。中小型股相對疲弱，櫃買指數開盤下跌0.04點、來到296.48點，隨後成功翻紅，終場上漲1.19點或0.4%，收在297.71點，成交量為1300.87億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、旺宏、群創、力積電、華邦電；個股成交值排行榜前五名為：台積電、旺宏、南亞科、華邦電、台達電。權值股多數走強，權王台積電再創新天價，盤中來到1925元，距離2000元關卡更進一步，終場上漲35元或1.86%，收在1915元，貢獻大盤指數就有271點；台達電漲勢更強勁，盤中一度來到1265元，終場上漲75元或6.33%，收在1260元，貢獻大盤指數就有60點。台積電走強也帶動相關個股走高，力旺、雍智攻上漲停板，精材上漲逾7%，景碩上漲逾4%，京元電子、聖暉*、日月光投控上漲逾3%，長興、世芯-KY、中砂、穎崴、萬潤上漲逾2%。設備股也同步走強，博磊攻上漲停價72.2元，鴻勁上漲逾8%，印能科技上漲逾7%，美達科技上漲逾6%，固緯上漲逾5%，竑騰、聖暉*上漲逾3%。資金也在封關時湧入PCB族群，榮科、台玻、富喬、德宏攻上漲停板，南亞上漲逾8%，亞泰金屬上漲逾6%，佳總上漲逾5%，泰鼎-KY、建榮、景碩、金居、敬鵬、台光電、松上上漲逾4%。IC設計族群也持續走高，力旺、沛亨、雅特力-KY、應廣攻上漲停板，久昌上漲逾8%，嘉雨思-創上漲逾7%，宏觀上漲逾6%，致新、盛群、矽力*-KY上漲逾5%，信驊上漲逾4%。非電族群由塑化股領軍，南亞上漲逾8%，勝悅-KY上漲逾6%，國喬、台化上漲逾3%，台聚、台塑、台達化上漲逾2%。