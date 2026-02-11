春節過年及情人節前，開喝6大手搖飲料優惠！CoCo都可表示，今（11）日百香雙響炮買一送一！珍奶、生椰拿鐵買一送一喝到3月，可不可熟成紅茶第二杯6折、大苑子指定飲品券8折、掃描發票免費喝10杯「莓好花漾」抽獎，先喝道玫瑰拿鐵第二杯10元、翰林茶館送熊貓珍奶版隨行茄芷袋、日出茶太送保冷袋與開運小馬吊飾，本文整理最新好康一次看。
CoCo都可：過年買一送一！今百香雙響炮第二杯0元
CoCo都可表示，過年及情人節開喝三大手搖飲料優惠：
◾️今百香雙響炮買一送一！CoCo都可2月11日周三好友日手搖飲料優惠，於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，憑券可享大杯「百香雙響炮第二杯0元」等同買一送一，2杯70元、平均一杯只要35元。
提醒大家，每人可獲得2張優惠券，2月11日00:00開始領券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。
◾️珍奶、生椰拿鐵買一送一外送優惠！即日起至3月3日，外送平台foodpanda喝得到CoCo都可大杯珍珠奶茶／生椰拿鐵14oz／大杯28茉粉角輕乳茶「買一送一」！
◾️CoCo全台門市「2杯99元」手搖飲料優惠！CoCo2月門市常態優惠百元有找！菜單：28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶／莓好雙果茶／小湯圓奶茶，全區任選「2杯99元」。
提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
可不可熟成紅茶：穀奈系列「第二杯6折」
可不可熟成紅茶表示，即日起至2月15日，全台門市任選兩杯大杯穀奈系列飲料，享「第二杯6折」優惠（以價低者折扣）；穀奈系列飲品菜單：輕纖穀奈茶、穀奈冷露、穀奈歐蕾。
提醒大家，優惠活動僅限「穀奈系列」大杯，恕無法再享加價加料；僅限門市現場和電話自取顧客；恕不適用線上點（自取／外送）、電話外送以及外送平台；恕不適用買5送1、會員禮物券以及其他優惠活動；單筆限折扣5組；商場特規店不適用此優惠活動。
大苑子：三大新春限時優惠！
大苑子表示，迎接農曆過年加碼三大新春限時優惠：
◾️今2月11日（四）至2月15日（日），活動期間每天早上10點、晚上10點，準時開搶指定飲品券8折優惠（早晚各限量100組，售完為止）。
◾️即日起至2月23日（一），消費後使用大苑子APP掃描發票，就有機會抽獎免費喝10杯「莓好花漾」。
◾️即日起至2月28日（六），大苑子APP會員攜帶大苑子環保瓶（環保杯 / 分享瓶／獨享瓶）至門市回購任一飲品，即可獲得綠色點數1點；集滿10點，即可兌換 「芭樂鮮果杯（甘草）」一杯（限量500杯）。
先喝道：玫瑰水、英式玫瑰拿鐵「第二杯10元」
過年先喝道TaoTaoTea推出全新「馬年限定杯款」，以歐式華麗旋轉木馬為靈感，為新的一年轉動好運，2月兩大手搖飲料優惠開喝：
◾️情人節2月13日（五） 當日，全台先喝道門市購買指定玫瑰系列飲品，可享同品項「第二杯10元」優惠。大杯玫瑰水35元「第二杯10元」，大杯英式玫瑰拿鐵北部70元／中南部65元「第二杯10元」。提醒大家，每人限購3組；限現場／你訂自取（優惠活動不合併使用）；數量有限售完為止。
◾️先喝道FB臉書抽獎免費喝「365杯四季春茶王」活動！2月15日至2月22日，活動期間，持2026年2月於先喝道消費之發票，至指定貼文留言並上傳發票照片，即可參加抽獎；3月1日抽出一位幸運兒獨得365杯榮獲米其林級 ITQI 最高三星認證的「四季春茶王」經典好茶（獎項將採分批方式發放）。
翰林茶館：送珍奶版隨行茄芷袋、小廢包！
即日起至2月28日，新春限定活動「馬上大桔 富貴有餘」，翰林茶館、翰林茶棧與翰林鍋物同步登場。全新推出39生日慶好評加碼的「原創珍奶版隨行茄芷袋」與「熊貓珍奶版隨行茄芷小廢包」限量週邊（各259元）。
活動期間，凡至翰林茶館選擇指定套餐並搭配任一飲品，免費獲得「茄芷包」乙只（款式隨機）；於翰林茶棧／鍋物購買原創珍奶版隨行茄芷袋，「免費送外帶大杯飲料」兩杯（數量有限、送完為止）；或點購指定鍋物套餐，免費獲得「中杯飲料＋獨家限量茄芷包」。
凡購買原創珍奶版隨行茄芷袋者，可享2026年全年回購飲品「折抵10元（單筆限折一杯）」優惠。
日出茶太：馬年旋轉杯開喝4大新品！送保冷袋＋開運小馬吊飾
日出茶太表示，新春限定開喝「金桔蘋安烏龍、百香珍桔利果茶、香奶兒紅烏龍（輕乳）、香奶兒紅烏龍（拿鐵）」4大新品，特別設計馬年限定趣味旋轉杯身，轉出馬上開運、馬上躺平，還可親自手寫下專屬祝福；同步推出限量週邊商品「開運小馬吊飾」，紫色款散發梔子花香、橙色款為禪香與實用保冷袋。
即日起至3月8日，購買含任一新品，單筆消費滿138元「免費送保冷袋」1個；購買含任一新品，單筆消費滿188元「免費送保冷袋＋開運小馬吊飾」各1個 （可累贈）；或可以消費滿138元加價19元購保冷袋、不限金額可加價59元購小馬吊飾（每項限購2個）。
資料來源：CoCo都可、可不可熟成紅茶、大苑子、先喝道、翰林茶館、日出茶太
