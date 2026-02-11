我是廣告 請繼續往下閱讀

CoCo都可：過年買一送一！今百香雙響炮第二杯0元

今百香雙響炮買一送一！

珍奶、生椰拿鐵買一送一外送優惠！

CoCo全台門市「2杯99元」手搖飲料優惠！

可不可熟成紅茶：穀奈系列「第二杯6折」

大苑子：三大新春限時優惠！

▲大苑子草莓季開喝，過年三大新春優惠。（圖／大苑子 dayungs.com）

先喝道：玫瑰水、英式玫瑰拿鐵「第二杯10元」

▲翰林茶館新春限定2款茄芷袋週邊開搶，買就送喝飲料。（圖／翰林茶館hanlin-tea.com.tw）

翰林茶館：送珍奶版隨行茄芷袋、小廢包！

日出茶太：馬年旋轉杯開喝4大新品！送保冷袋＋開運小馬吊飾