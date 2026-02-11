我是廣告 請繼續往下閱讀

震傳媒今（11）日公布最新議題民調。針對民眾黨繼任立委李貞秀因為中華人民共和國國籍問題，內政部表示將不提供機密等級文件與個資給李貞秀，並可能在質詢時不予答覆。以避免國家安全風險。對此，民眾黨支持者中，有42.4%同意內政部做法、46.9%不同意。針對不提供李貞秀機密文件一事，震傳媒最新民調顯示，56.2%受訪者對內政部可能採取的做法表示同意，25.9%不同意。在政黨傾向分析，認同民進黨者中，81.1%表示同意內政部的做法，國民黨39.2%同意、42.9%不同意，特別的是，民眾黨支持者中，有42.4%同意內政部做法、46.9%不同意，顯見李貞秀擔任立委一事，已造成民眾黨內意見分歧，未來恐釀危機。在基本資料交叉分析中，各族群同意內政部可不提供李貞秀機密文件比例皆高於不同意。同意內政部不提供機密文件比例高於全國較多者：女性；20-29歲；高中職及大學學歷。不同意內政部不提供機密文件比例高於全國較多者：男性；30-39歲；專科及研究所以上學歷。本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年2月7日至2月9日，針對設籍全國、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,069人（加權前家戶535份、手機534份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±3.00個百分點。