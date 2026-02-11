我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德提出8年1.25兆元國防預算，不過行政院提出特別條例，遭藍白卡關，賴清德今（11）日與副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將開記者會，陸海空三軍司令也到齊，呼籲藍白盡速審預算。民眾黨立法院黨團隨後表態願意支持草案付委審查。對此，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，國民黨與民眾黨「都有各自主體性」，尊重民眾黨的決定，但國民黨將提出自己的版本，金額日後公布，且內容「一定非常專業」，並要求對美採購合約相關資訊都應清楚載明。吳宗憲強調，國民黨「自始至終都支持要有強大的國防」，反對的是「浮濫的軍購」。他指出，國民黨也要求對軍人適度加薪，讓軍人受到尊重、有尊嚴，「不能讓這些英雄對國家灰心」，如此才能真正提升戰力。他說，國民黨一路以來所做的，就是增加台灣的戰力，但前提是採購「適合台灣的武器」。針對軍購內容與執行，吳宗憲直言，「該用的一塊錢都不要省，不該用的一塊錢都不要亂花」，無法接受「一張椅子5萬元、一張桌子100多萬元」的情況。他也希望所購武器能夠「趕快交付」，並強調應購買「最先進的」，而非「被淘汰或在戰場上實用性不佳的武器」，這是國民黨的堅持。對於賴清德喊話在野支持國防特別條例，吳宗憲則批評，民進黨「習慣性扣帽子」，只要意見不同，就被說成反對國防。他表示，國民黨「非常支持強大的國防能力」，但錢必須花在刀口上，因為預算具有排擠效應，若浮濫編列，恐壓縮基礎建設與社會福利支出。他強調，「我們要讓台灣人開心，而不是讓美國開心」，呼籲朝野在國防議題上回歸專業與理性討論。