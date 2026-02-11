我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台股金蛇年最強個股表現前十名。（圖／NOWNEWS資料照片）

台北股市金蛇年今（11）日迎來完美封關，成功守穩33000點關卡，以33605.71點作收。回顧金蛇年的表現，全年上漲10080.3點，市值衝上新台幣109兆5453億元，再創新高。以證交所今年（2026年）1月最新的證券總開戶人數1385萬9121人來算，平均每位股民帳面獲利245.43萬元。台股金蛇年（2025年2月3日~2026年1月11日）雖然首個交易日下跌830點，並且經過美國總統川普4月的「關稅解放日」的利空干擾，一度來到17306點，不過在AI題材的催化下，再加上國安基金進場護盤，台股不僅突破2萬點，更是衝破3萬點整數關卡。隨著台股金蛇年飆漲，上市市值也跟著攀高，封關市值已來到109兆5453億元，較龍年封關市值75兆5313億元，增加了34兆零140億元，以台股開戶人數1385萬9121人估，平均每位股民賺245.43萬。統計金蛇年台股表現最亮眼的10檔個股，第一名為PCB概念股的德宏，累計上漲1269.75%；第二名為記憶體股的南亞科，累計上漲823.59%；第三名為生技股的沛爾生醫-創，累計上漲758.23%；第四名為記憶體股的華邦電，累計上漲635.19%；第五名為PCB股的尖點，累計上漲533.39點。第六名為凱崴，累計上漲423.26%；第七名為旺宏，累計上漲413.02%；第八名為金居，累計上漲404.48%；第九名為精測，累計上漲397.21%；第十名為華東，累計上漲361.25點。