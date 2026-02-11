我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市刑警大隊今（11日）上午驚傳遭到搜索，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，持搜索票前往刑大偵二隊辦公室執行搜索，鎖定一名陳姓小隊長涉嫌浮報加班費等。檢方上午9時許在市警局督察室人員陪同下，針對陳員的辦公座位進行搜查並查扣相關證物，隨後將陳員帶回市調處進行偵詢，全案朝貪污治罪條例方向偵辦。據了解，全案起源於有人檢舉陳姓小隊長疑似涉嫌浮報、溢領加班費，而其背景過去就頗具爭議。陳員曾捲入「洗錢大亨」郭哲敏的八八會館風波，當時更流出一段疑似在場賭博的影片，畫面中他豪氣喊出：「輸的算我的」等語，引發外界譁然，事後雖遭記過處分並列入輔導對象，但仍引發關注。如今，他再陷司法調查，檢調將針對其涉案程度，以及是否涉及郭哲敏洗錢案或其他不法勾當進一步釐清。對此，新北市刑大也做出回應，初步了解為陳員於勤務時間從事非公務行為，疑有詐領財物 、虛報超勤等情。本大隊配合本局督察室自檢自清，主動報請台北地檢署偵辦，於2月11日執行搜索陳員住所及辦公室等處所。針對違法違紀情形，秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，毋枉毋縱，絕不寬貸。