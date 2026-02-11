我是廣告 請繼續往下閱讀

MSCI今（11）日公布最新1季度調整，全球標準型指數台股成分股新增鴻勁（7769）1檔，剔除正新（2105）、儒鴻（1476）、豐泰（9910）及億豐（8464）等4檔成分股，另全球小型指數成分股新增富喬（1815）等12檔，刪除胡連（6279）等11檔成分股。MSCI明晟今日公布最新1季度調整，全球標準指數的台股成分股新增鴻勁（7769）1檔，刪除儒鴻（1476）、正新（2105）、億豐（8464）、豐泰（9910）等4檔。另在全球小型指數成分股則新增富喬（1815）、儒鴻（1476）、正新（2105）、世紀*（5314）、日電貿（3090）、新代（7750）、東方風能（7786）、禾榮科（7799）、尖點（8021）、福懋科（8131）、億豐（8464）、豐泰（9910）。遭刪除的11檔全球小型指數台股成分股，則為嘉里大榮（2608）、僑威（3078）、拓凱（4536）、永信建（5508）、胡連（6279）、GIS-KY（6456）、大樹（6469）、晶心科（6533）、森崴能源（6806）、雲豹能源（6869）、振樺電（8114）。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，此次公布的季度調整結果將於台灣時間2月26日收盤後生效。