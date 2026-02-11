我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高達4層樓的姆明，從室內望去，像在觀察館內的一舉一動。（圖／台中市政府提供，2026.02.11）

▲市民廣場的21公尺巨型姆明，是中台灣燈會第一個公布的驚喜。（圖／台中市政府提供，2026.02.11）

▲台中公園漂浮姆明以超放鬆的方式呈現。（圖／台中市政府提供，2026.02.11）

▲划船姆明是逛燈會必拍重點。（圖／記者顏幸如攝，2026.02.11）

繼巨型姆明、漂浮姆明、划船姆明之後，中台灣燈會壓軸驚喜「照鏡子姆明」，今（11）日在台中國際會展中心現身，民眾大喊「好可愛啊！」「好想給他一塊布擦玻璃」。市府表示，除了在戶外與姆明合照，年後可以上會展中心4樓，隔著玻璃和彷彿「探頭張望」的姆明合影，創造室內外互動的有趣畫面喔！2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在台中市中央公園盛大登場（除夕休展），今年攜手代表愛與勇氣的全球人氣IP姆明（Moomin），以「Moving on」爲策展主題，讓姆明陪伴大家帶著勇氣與溫柔，同心邁向嶄新的一年，讓幸福持續加碼。早在活動之前，中市府便策劃市民廣場的21公尺巨型姆明、台中公園漂浮姆明、燈會區划船姆明陸續登場，許多姆迷忙著追姆明。昨天壓軸的巨型姆明氣模在台中國際會展中心外現身，馬上民眾趕著拍照，20公尺高的姆明透過玻璃望向會展中心裡面，似乎好奇地觀察館內一舉一動，非常俏皮。網友也留言「是在照鏡子還是面壁思過？」「快過年了！好想給他一塊紅布擦玻璃」。市府經發局表示，除了在展覽館外和姆明合照，民眾可以進入展覽館4樓，在室內空間隔著玻璃和彷彿「探頭張望」的姆明合影，創造室內外互動的童趣與療癒感。會展中心也提醒民眾，4樓要年後才對外開放，不要太早來喔！