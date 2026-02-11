我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨2026新竹縣長提名戰持續升溫，現任副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方互不退讓，黨中央兩度出面協調仍破局，最終拍板將以「全民調70%、黨員投票30%」的七三制初選決勝負，但因是全台唯一納入黨員投票比重的縣市，引爆不小爭議。對此，政治粉專「不演了新聞台」直接點名國民黨主席鄭麗文，乾脆把黨部的國父遺像「換成妳大哥的寶繪」？徐欣瑩質疑，縣黨部主委陳見賢球員兼裁判，並彙整重大瑕疵發函給黨中央，盼以全民調方式進行，否則有失公允；鄭麗文則展現強硬態度，強調遊戲規則是黨章明文規定，絕非因人設事，「不能說我今天醒來心情比較好，我們就可以改」，狠酸徐欣瑩「不能比到一半，說我有遊戲規則要改了」，重申黨中央立場絕不因個人情緒而動搖。對此，「不演了新聞台」發聲表示，新竹縣長提名部分，對於徐欣瑩認為陳見賢長期擔任國民黨新竹縣黨部主委，直到初選前才請辭職務，有球員兼裁判的嫌疑；鄭麗文認為，陳見賢當縣黨部主委已經很多年，高雄的柯志恩、屏東的蘇清泉和台南的謝龍介，也都是黨部主委，本身是黨部主委又參選的，過去多年有數不清的例子，陳見賢並非特例，所以新竹縣絕對沒有球員兼裁判的問題。「不演了新聞台」特地以AI生成出一張陳見賢的掛畫，點名鄭麗文主席，不客氣開嗆：「要不要把黨部的國父遺像，換成妳大哥的寶繪？畢竟妳自己瞻仰不夠，還要大家一起拜！」