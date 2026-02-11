我是廣告 請繼續往下閱讀

科技大廠輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18，北市府今（11）日與輝達完成簽約，成為輝達第一個海外總部。針對傳聞輝達將在台灣設立第二總部，台北市長蔣萬安表示，目前並未收到相關訊息，但若輝達有意在台北市設第二總部，市府一樣會給予全力協助。台北市長蔣萬安今日與輝達完成簽約後出面受訪，並興奮秀出與輝達簽約的正本。蔣萬安表示，根據簽約內容地上權是50年加20年，權利金122億，簽約方式台北市政府與輝達經典公司，對於輝達第一個海外總部，預計會投入400億的金額，從興建到營運階段，會創造出1萬個工作機會，希望能在今年年中、預計6、7月時順利動工，當然這段期間，北市府一樣會全力以赴、給予全力的協助。針對簽約程序，蔣萬安表示，台北市政府與輝達經典公司今日上午完成換約，所以下午趕快向外界正式報告，合約上有台北市政府用印與他的名字，另一方為美國輝達全球稅務總裁、台灣輝達經典公司法定代表人Mark Steven Hoose，期待後續程序依計畫推動，希望今年順利動工。蔣萬安也提到，輝達執行長黃仁勳今年將來台參加Computex，預計6月2日至5日，輝達已請市府協調北流場地，市府已安排完成。他表示，屆時是否邀請黃仁勳一同參與動工，仍須視其整體行程安排，黃仁勳會到北流發表重要的演說，但市府會持續保持聯繫，並透過email告知各方面相關的進度。至於建築設計，蔣萬安說，相信會是一棟非常漂亮的建築物，黃仁勳非常看重第一個海外總部落腳台北，也非常重視整體設計細節，最終設計版本將等輝達團隊正式公布。媒體詢問外傳輝達是否在台設立第二總部，蔣萬安表示，市府並未收到相關訊息，但若輝達有意在台北市設第二總部，市府一樣會給予全力協助。