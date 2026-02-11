我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳演錫（如圖）在新戲《神與律師事務所》中飾演能看見鬼魂的正義律師，攜手另一位菁英律師李絮上演法律攻防好戲，三月將在Hami Video獨家播出。（圖／Hami Video 提供）

憑藉《現在撥打的電話》、《機智醫生生活》、《浪漫醫生金師傅》等人氣作品累積大批粉絲的南韓實力派男星柳演錫，去年3月才來台舉辦粉絲見面會，如今再度傳來好消息！他將於3月3日親自來台出席新劇《神與律師事務所》開播記者會，現場也將抽選50位粉絲進場一起共襄盛舉，只要在2月22日前晚間11點59分前到Hami Video完成指定任務，就有機會被抽進場一起看男神！《神與律師事務所》記者會將抽50位幸運粉絲一起到現場一睹柳演錫帥氣之姿，即日起至2月22日前晚間11點59分前完成3步驟就擁有抽獎資格，「按讚成為Hami Video粉絲團粉絲」、「上傳Hami Video影劇館+訂閱截圖證明」、「留言想對柳演錫說的話」即可，抽獎結果將於2月23日公布，有意願參加的粉絲千萬不要錯過。為了迎接柳演錫歐巴再度來台，Hami Video不僅邀請多家媒體共襄盛舉，更規劃50位幸運粉絲名額，開放粉絲一同進場見證柳演錫的迷人風采，近距離感受韓流男神魅力。相關活動只要至「Hami Video 官方粉絲團」完成指定任務，就有機會獲得「柳演錫來台暨《神與律師事務所》開播記者會」的入場資格，現場還準備驚喜小禮物回饋粉絲。新劇《神與律師事務所》由柳演錫攜手實力派女星李絮共同主演，題材結合奇幻與法律元素，劇中柳演錫飾演一名能夠「看見鬼魂」的正義律師，因特殊體質而不斷被來自不同性格、性別與年齡的鬼魂輪流附身，替那些仍遊走在人世間、心懷冤屈的亡者伸張正義；李絮則飾演冷靜理性的菁英律師，兩人一動一靜、理性與感性並存的搭檔組合，也被看好成為新一代人氣螢幕拍檔。近年柳演錫在電視劇與電影領域持續展現寬廣戲路，從醫師、暖男到複雜內心戲角色皆有亮眼表現，新作挑戰「被鬼魂附身」的高難度設定，也讓粉絲對他的演技層次充滿期待。隨著《神與律師事務所》即將開播，加上柳演錫親自來台宣傳，勢必再掀一波韓劇與韓星熱潮，也讓粉絲引頸期盼3月的到來。