▲台中市政府觀光旅遊局誠摯邀請全國民眾規劃「暖湯輕旅行」(圖／觀旅局提供2026.2.11)

還在煩惱春節帶家人去哪玩？台中觀旅局幫你規劃好了！無論是想要高山深呼吸、還是都會輕旅行，台中溫泉都能滿足你！台中市政府觀光旅遊局邀請全國民眾規劃「暖湯輕旅行」。觀旅局長陳美秀表示，台中擁有谷關、大坑、東勢及烏日四大溫泉區，各具自然景觀與人文風貌，是年節放鬆身心的最佳去處。四大溫泉特色一次看：谷關溫泉：結合高山溪谷與原住民文化，適合登山健行後洗滌疲憊。大坑溫泉：鄰近市區、交通便利，結合生態體驗，為親子輕旅行首選。東勢溫泉：慢活山城代表，融合林業文化與客庄風情，適合深度旅遊。烏日溫泉：緊鄰高鐵站，完美串聯都會休憩與時尚溫泉假期。陳美秀指出，「2026 中台灣燈會」將於2月15日至3月3日在中央公園盛大登場（除夕休展）。觀旅局特別規劃「白天泡湯、夜間賞燈」雙享行程，讓旅客在享受溫暖泉水的同時，也能體驗璀璨的節慶氛圍。為保障消費者權益，台中市目前共有 13 家業者取得合法溫泉標章。觀旅局強調，市府透過定期稽查與標章制度，確保水質與公共安全。民眾出發前可至交通部觀光署「溫泉標章專區」查詢合法名單，並在泡湯時留意水溫、適時補充水分，享受安心健康的假期。