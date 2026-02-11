我是廣告 請繼續往下閱讀

▲證券交易所今天首度舉行「五穀豐登，八方共好」封關典禮。（圖╱記者林汪靜攝）

台股今（11）日蛇年封關，最後一天交易日收盤大漲逾532.74點，站上33000點關卡，收在33605.71點，表現十分亮眼，證交所董事長林修銘表示，今年表現創下歷史性紀錄，但抱持「平常心」來迎接這個創紀錄收盤，同樣地，他也以平常心來看待過年後「開紅盤」，至於台股是否能挑戰4萬點，他回答，「在新的一年裡、這是可以期待的」。證券交易所今天首度舉行「五穀豐登，八方共好」封關典禮，更邀請退役羽球天后戴資穎一同來見證這個榮耀的資本市場豐收時刻，同時宣布將捐贈年菜與物資給安德烈慈善協會與華山社會福利慈善基金會。林修銘表示，台灣產業在世界上扮演的角色，是大家共同成就的。從今年初至今，台股全年度表現，在全世界來看都非常亮眼。他直言，其實短期漲跌，無論是那一、兩天的行情，都只是其中一個角度。最重要的是，台灣的資本市場能帶動並協助台灣產業在全球市場打拼，讓台灣的競爭力被世界看見。所以，他說，今天也抱著「平常心」來迎接這個創紀錄收盤。同樣地，也期待大家能以平常心來看待過年後「開紅盤」。他相信，台灣的打拼不是一時的，台灣的產業與資本市場，是為了這片土地上成長的人們，以及台灣未來的長遠基礎，這是非常重要的一件事。台股即將要迎接11天休市，一樣是史上第二長，加權指數今日盤中一度上漲589點，最高觸及33661點，收盤以33605點作收，上漲532點，也創下史上最高，和龍年相比，全年上漲10080點，市值來到109.53兆元，和龍年75.52兆元相比，成長34兆元之多，增幅是去年一倍之多，相當驚人，換算下來，平均每位股民賺約245.5萬元。台積電則在盤中狂飆，正式站上1900元，盤中一度飆上1925元，再創歷史新天價，終場收在1915元，氣勢如虹。