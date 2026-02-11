我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《神鬼傳奇3》布蘭登費雪（右起）、瑪莉亞貝羅、路克福特飾演一家人，讓前兩集的粉絲看不習慣，不太能接受。（圖／摘自IMDb）

環球影業於今（11）日正式宣布震撼消息，證實布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）已完成簽約，將攜手回歸主演《神鬼傳奇4》，電影定檔於2028年5月19日全球上映。這是這對經典銀幕情侶繼2001年《神鬼傳奇2》後，睽違20多年再度合體，消息一出立刻引爆全球影迷熱議，許多網友激動表示這才是「正宗」續集，甚至直呼要將評價兩極的第三集「當作沒發生過」。本次續集製作陣容堅強，兩位主演如今皆已是奧斯卡得主，布蘭登費雪除了重拾探險家「瑞克歐康納」一角，更將兼任執行製片人。電影將由擅長恐怖喜劇的導演搭檔麥特貝提內里奧爾平（Matt Bettinelli-Olpin），與泰勒吉列特（Tyler Gillett）執導，《孤兒怨：首殺》編劇大衛柯格肖爾撰寫劇本，力求注入全新驚悚與幽默元素。此外，首集製片人西恩丹尼爾（Sean Daniel）也確認回歸，確保續集能延續系列作的原汁原味。回顧過往，瑞秋懷茲當年因對2008年《神鬼傳奇3》劇本不滿而未回歸，導致該集評價褒貶不一。如今原班人馬確認重聚，彌補了影迷多年的遺憾。至於新作的具體劇情，官方目前仍處於高度保密狀態，對於全新的木乃伊反派或詛咒設定尚未透露任何風聲，成功吊足觀眾胃口。事實上，2008年的《神鬼傳奇3》把主場景拉到中國，布蘭登費雪扮演的瑞克不再和重新復活的古埃及祭司、木乃伊等大戰，反而是到了中國，卯上李連杰扮演的龍皇帝，還有楊紫瓊扮演女巫，梁洛施飾演她的女兒，前兩集的木乃伊改由本集之中的兵馬俑取代，加上瑞秋懷茲未回歸、角色由瑪麗亞貝羅接手，感覺很不太像這個系列的影片，賣座不理想，原因也十分合理。在《神鬼傳奇3》票房不如預期後，不只布蘭登費雪遲遲無法主演第4集，電影公司一度找了湯姆克魯斯拍攝全新版本、有意發展成新的「怪物宇宙」，結果慘敗收場。《神鬼傳奇》系列多年來無聲無息，粉絲都快要放棄，好在布蘭登費雪由黑翻紅，還得到奧斯卡影帝的榮銜，終於有機會回歸《神鬼傳奇4》，滿足影迷多年的期待。