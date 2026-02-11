台北捷運再度榮獲國際口碑認證！加拿大創作歌手布萊恩（Jeff Bryant）近日前來台灣旅遊，結果搭乘過台北捷運後，給予極高評價。他也以搭乘過紐約、東京、柏林與巴黎等地鐵系統的經驗對比，驚呼北捷竟然敢擺出垃圾桶，並對台北捷運的「車站整潔度與便民設施」感到驚艷，直言這是他人生中「最棒的搭乘體驗」。
台北捷運令外國人驚豔！整潔度、月台設施名列前茅
加拿大創作歌手布萊恩（Jeff Bryant）近期前來台灣遊玩，並在 YouTube 發出好幾部旅遊影片分享經驗談，日前他特地挑選週五下班尖峰時段搭乘台北捷運，原以為會面臨混亂擁擠，沒想到一進站就被清晰直觀的指標驚艷，大讚：「即使是外國旅客，也能透過設計精良的標示，輕鬆找到目的地。」
更讓布萊恩印象深刻的是月台設計，他表示，雖然台北人口密度高，但月台空間卻異常寬敞，與東京或馬尼拉的壓迫感截然不同。布萊恩甚至將北捷與德國、法國及紐約地鐵相比，盛讚台北捷運在現代化與精緻度上毫不遜色，「簡直是全世界捷運系統的標竿！」
布萊恩也提到，北捷站內可以看大量垃圾桶與乾淨廁所 ，驚呼「世界上很少有地鐵站敢放垃圾桶，通常是為了防範犯罪或惡作劇。」布萊恩特別補充，在紐約地鐵幾乎找不到垃圾桶與公廁，但在台北捷運，這些設施不僅普及，還維持得非常乾淨，讓他直呼不可思議。
此外，台灣人「先下後上」的北捷乘車文化也讓布萊恩深受感動，他觀察到列車進站時，乘客會自動在兩側排隊，等待車廂淨空後才依序上車。他認為這不僅提升了效率，更展現了高度的文化素養。他在影片最後強調，這絕非業配，而是發自內心的讚美：「我發誓，這真的是我在世界上體驗過最好的系統！」
台北捷運為何能這麼乾淨？北捷親曝幕後功臣
台北捷運整潔度有目共睹，更獲得不少國際旅客認證過，但除了嚴格禁止飲食的政策之外，其實還有一群人每天都默默付出，才能守護北節車廂的整潔環境。
北捷過去就曾公布一系列照片，畫面中清潔人員彎著腰擦拭車廂座椅、高舉雙手清潔每個手拉還，還有扶手、車廂壁板等處，小編發文說，「他們總是深夜上工、默默奉獻，地板、座椅、扶手通通不放過，讓大家都能搭到舒適明亮的捷運。」
資料來源：台北捷運、Youtube Jeff Bryant
