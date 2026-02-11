我是廣告 請繼續往下閱讀

士電變壓器喊漲，士電總經理郭約瑟11日表示，受銅價與關鍵零組件成本快速上揚影響，公司將自3月1日起調高變壓器報價，調幅約15%到20%，並直言若原物料續漲，產業可能跟進調價。郭約瑟指出，先前公司對變壓器漲價幅度的預估仍在個位數，但近期銅價拉升速度超乎預期，成本壓力短時間急遽放大，既有報價已難以完全反映，因此決定啟動新一波調價。他也提到，若銅價維持高檔甚至再往上，變壓器廠商「全面調漲」的機率升高。需求面方面，士電把今年定位為AI基礎建設需求加速的一年。郭約瑟說，AI資料中心與半導體擴廠推升配電設備拉貨，士電已切入相關供應鏈，且在國內高科技廠區變壓器等電力設備市占率高，隨產能與訂單能見度拉長，後續需求仍看旺。加上今年接單狀況優於預期，北美市場訂單能見度已開始往2029年延伸，預估外銷營收可維持每年15%到20%的成長，並以拉升外銷占比為方向，盼由過去約15%到20%提高至25%。此外，士電也看好台電強韌電網計畫持續釋單帶來的工程商機，包含靜態同步補償器（STATCOM）等標案，公司將憑既有實績積極爭取。郭約瑟強調，今年成長動能以重電事業最強，訂單能見度已看到2029年，甚至2030年。士電公布1月營收44.83億元、創新高，公司說明，第1季通常是傳統旺季，加上目前產能滿載、交期吃緊，為了趕出貨，今年春節再度安排加班，部分產線大年初三即開工，目標挑戰第1季營收再寫單季新高，獲利動能也可望優於去年。