「美濃大峽谷」非法開挖案，經橋頭地檢署數月追查、指揮多個機關發動14波密集行動，羈押21人並查扣3197萬元與38部大型機具，檢方初估遭非法開挖的土石面積達2座澄清湖棒球場，深度更達15公尺，其利用「租地、盜採、回填」一條龍模式，將建築廢棄物非法傾倒於農地巨坑，不法獲利初估達新臺幣3億元，全案今日偵結，起訴106人。2025年8月間，橋頭地檢署接獲舉報，高雄美濃地區成功段及新吉洋段等多處土地，遭人非法大規模挖掘土石，現場形成的巨大坑洞，面積總計約達2座澄清湖棒球場，且深度平均達15公尺，猶如深邃峽谷。檢方調查發現，除了透過販售盜採土石利外，更利用政府開罰後要求地主恢復原狀的漏洞，建立起從租借土地、開挖盜採到回填廢棄物的「一條龍」黑心產業鏈。又與土石方資源堆置處理場合謀，將建築工程產出的營建廢棄物，利用砂石車載往土資場進行虛假的進場作業（繞場繞單）後，便直接將廢棄物載往上述坑洞進行非法回填，不法獲利初步估計約新臺幣3億元。橋檢隨即指揮區多個單位執行「大高雄地區護土專案」，包含高雄市調查處、南部機動站、高雄市刑大、保七總隊、刑事局南打等，在2025年8月27日開始，檢察官密集執行14波搜索與拘提行動，共計搜索57人，並經法院裁定羈押21人，查扣現金3197萬元、土地43筆，以及曳引車、挖土機等車輛機具共38台。此外，檢方一併查獲被告陳男、石女、羅男等人涉嫌長期於高雄市美濃區、大樹區及彌陀區等多處農地，從事盜採土石、非法回填與堆置廢棄物，並違法經營土資場以謀取暴利，全案偵查終結，總計起訴人數高達106人。