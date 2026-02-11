我是廣告 請繼續往下閱讀

檢調偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪弊案，調查局國安站日前完成初步偵訊後，將高金素梅移送檢方複訊。當天由2名女調查官戒護進入地檢署，現場媒體守候多時，鏡頭除聚焦高金素梅外，也意外鎖定一名外型亮眼的女調查官，引發媒體私下討論。據了解，該名女調查官為國安站副主任陳詩茹，亦是本案承辦人員之一。她在偵查工作中負責案件相關調查程序，隨案陪同移送，並全程參與偵辦進度。由於外型與氣質出眾，加上塗著鮮紅色指甲油，竟意外成為媒體鏡頭焦點，有記者打趣表示「剛剛焦距怎麼都對到調查官身上」。公開資料顯示，陳詩茹畢業於台灣大學化學研究所，之後考取調查官，並於調查班第42期結訓時名列第5名。訓練期間因表現優異，曾留任訓練所擔任幹部。早年即因外型亮麗，被同仁私下稱為「調查局之花」。她近年在國安站歷任調查專員、組長、秘書等職務，現升任副主任。除本次高金素梅涉貪案外，過去也曾參與多起國安案件偵辦，包括盛礎纓共諜案及高安國共諜案等。曾與她合作的檢察官表示，她辦案風格審慎細密，對細節掌握度高，屬於能獨當一面的承辦人員。高金素梅涉貪案仍在偵查中，相關案情尚待檢調進一步釐清。此次偵辦過程中，承辦調查官的背景與經歷也因此受到關注。