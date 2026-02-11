我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、T18今（11）日完成簽約。外界關注北市副市長李四川接下來是否會投入新北市長選戰，今天下午台北市長蔣萬安、李四川受訪說明完輝達完成簽約後，媒體問李四川「下一步？」李四川妙回「下一步是走到辦公室」，表示會再跟大家報告。蔣萬安今日與輝達完成簽約後出面受訪，他表示，根據簽約內容地上權是50年加20年，權利金122億，簽約方式台北市政府與輝達經典公司，對於輝達第一個海外總部，預計會投入400億的金額，從興建到營運階段，會創造出1萬個工作機會。由於先前李四川曾說等輝達簽約完，就會向外界報告他的決定，媒體也詢問李四川，輝達歷經克服種種難題終於簽約的心情？李四川回應說，這裡他還是謝謝這個能夠參與這麼大的投資案，首先謝謝蔣萬安給他這麼大的授權，讓本身投資案能在北士科；他也謝謝所有團隊，不是我一人的能力，是團隊給他的幫忙跟支持；也謝謝議會，包括中央內政部、市民，都給市府很大的支持，才能促成輝達到北士科。記者會尾聲，媒體追問李四川下一步的決定時？李四川妙回媒體「下一步是走到辦公室。」