位於台北市松山區的「兆基好宅敦北館」，2024年9月4日凌晨傳出有一名蔡姓男子，疑似因生活不順遂導致情緒失控，竟將放置在交誼廳內的輪椅往人行道丟，導致輪椅從11樓直墜地面，所幸未砸到路過民眾，遭到台北地檢署被依公共危險等罪嫌起訴。台北地院審結，依妨害公眾往來安全罪判蔡男有期徒刑4月。判決書指出，蔡姓男子於2024年9月4日凌晨1時14分許，至位於台北市松山區的「兆基好宅敦北館」11樓的交誼廳內，看見裡面放著一個輪椅，竟直接將輪椅舉起並朝外丟擲置下方的人行道。儘管凌晨人潮較少，但建築物下方即為南京東路三段巷弄，仍有民眾來往，所幸並未造成人員傷亡，經物業管理人員發現後報警處理。蔡男於法院上供稱，自己因生活不順遂，一時氣憤才會拿輪椅往人行道丟，以此方式洩氣。台北地院考量，當時正值凌晨而往來人車非多，除輪椅毀損外未造成他人受傷。蔡男於犯案後坦承犯行，而輪椅所有人陸姓女子撤回告訴。台北地檢署審結，依妨害公眾往來安全罪判蔡男有期徒刑4月，可易科罰金。