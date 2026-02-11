我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、T18於今（11）日完成簽約，台北市副市長李四川也透過臉書宣布將於2月底請辭台北市副市長，3月開始，他會回到熟悉的新北市。若是能夠獲得國民黨的提名，他也會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。李四川透過臉書表示，今天蔣萬安市長已經簽定了輝達在北士科興建台灣總部。能夠參與輝達擴大投資台灣這麼重要的事，他很感謝蔣市長在過程中的信任與授權，也不負所托。他要感謝市府團隊的努力與中央及議會的支持，更謝謝新光人壽的成全。李四川說，「今天下午，我已經向蔣市長表達將在二月底請辭台北市副市長。我是新北市民。過去這段時間，我很感謝許多新北市民在好幾份民調中對我的支持。我當然有感，也應該當仁不讓。我做過行政院秘書長及三個直轄市的副市長，一直都努力完成幾位市長交辦的工作。對於如何建設、發展一個城市，其實我也有自己的想法，只是從沒想過有一天能有機會去做成這些事。」李四川表示，3月開始，他會回到他熟悉的新北市。若是能夠獲得國民黨的提名，我也會和黃國昌找出藍白共同合作的方式。「了解我的人都知道，做了決定以後，我是一個全力以赴的人。」蔣萬安則在李四川臉書回應，「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌！」