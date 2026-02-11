我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《滿福好運迷音》一共打造六種版本，對應人生中六個「最需要好運的時刻」。（圖/品牌提供）

▲到KKBOX活動頁，完成互動後即可轉動好運轉盤，有機會抽中免費豬肉滿福堡或滿福餐組折價優惠。（圖/品牌提供）

過年走春、拜年之餘，誰不希望新的一年好運先到位？看準農曆年後大家最需要「補運」的時機點，麥當勞與加拿大創作歌手暨聲樂老師 Rozette（橘老師）跨界合作，讓搭捷運也能接收到滿滿好兆頭。 2月11日至 2月12日，只要走進台北捷運101世貿站，就有機會聽見洗腦又應景的「滿福到～好運到～」好運迷音化身進站音樂，在人來人往的月台響起，彷彿替每一位旅客送上新年度的祝福， 只限兩天，想要一整年都好運的人別錯過。不只聽得到好運，實際優惠也同步到位，2月11日至2月15日期間，只要進到北捷58個限定站點，打開LINE上就能接到麥當勞的好運優惠推播，讓好運直接落到手機裡；而整個2月，捷運閘門貼上也設有活動QR Code，掃描即可參加KKBOX活動，還有機會抽中免費的豬肉滿福堡兌換券。近期尾牙季《花木蘭》主題曲〈以妳為榮〉成為大家必聽的中獎神曲，想要老祖宗保佑還有新招！麥當勞將大家熟悉的「滿福到～好運到～」轉化為音樂，透過旋律、節奏，讓好運不再只是口號，而是一種能在「日常需要好運時刻」陪伴左右的聲音，這次更特別邀請加拿大創作歌手暨聲樂老師 Rozette（橘老師）跨界合作，替好運正式「獻聲」。橘老師不只是國際知名的聲樂指導，更曾於去年來台跨年獻唱，這回再度現「聲」台北，從跨年舞台走進日常場景，把好運送進捷運站、送進生活，他能自在橫跨高低音域，無論是流行、電音、嘻哈或古典風格都能輕鬆駕馭，呼應「好運不分情境、隨時都需要」的概念，這次合作橘老師全面發揮唱功，依照不同生活場景詮釋同一句「滿福到・好運到」，讓好運有了多重樣貌。《滿福好運迷音》一共打造六種版本，對應人生中六個「最需要好運的時刻」。像是年末尾牙、抽獎前，播放 「中獎好運到」R&B 版本，用輕快節奏替中獎率加分；迎戰比賽或重要挑戰時， 「比賽好運到」熱血搖滾版本氣勢全開，為勝負先行鋪路；學測或大考前，「學業好運到」Lo-fi 版本 陪你靜下心來讀書，替考試順利默默集氣。而追星族搶票前，切換 「追星好運到」高速電音版本，直接幫手速與氣勢全面加成；告白或約會時刻，「愛情好運到」流行情歌版本 為情感升溫，讓心意更有勇氣說出口；面對簡報、提案或關鍵工作時，「工作好運到」高亢聲樂版本 振奮士氣，讓每一次出場都更順利。為了讓好運不只在捷運站被聽見，麥當勞也將這份「滿福到・好運到」放進 KKBOX裡「滿福好運3重奏」。只要進到麥當勞與 KKBOX 的活動頁，就能一次完成「聽好運、測好運、享好運」，把好運變成日常裡最輕鬆、也最有感的小儀式。KKBOX特別收錄由橘老師演繹的六種情境好運迷音版本，以中文唱出洗腦又熟悉的「滿福到～好運到～」，從電音、搖滾到抒情等不同風格一次到位。此外，進入KKBOX活動頁，只要輸入名字互動，就能抽出一支專屬於自己的好運詩籤，搭配好運迷音，讓祝福不再只是制式文字，而是一段有音樂的專屬開運語錄。最後完成互動後即可轉動好運轉盤，人人都有獎，有機會抽中免費豬肉滿福堡或滿福餐組折價優惠，讓好運直接化為實際回饋。從音樂、互動到驚喜優惠，麥當勞將好運完整串成一套全新的日常儀式，也為尾牙季與新年開場，準備了最有感的補運方式，讓好運隨時上線！