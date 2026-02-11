大年初二（2月18日）回娘家必看懶人包！大年初二習俗上又稱「女婿日、迎婿日」，常見禁忌包括不能洗衣服、不能掃地、要注意離開娘家的時間，當天也是拜土地公求財的日子，《NOWNEWS》透過本文整理大年初二禁忌懶人包。
🟡本文重點摘要
📌2026大年初二禁忌
📌2026大年初二回娘家禁忌
📌2026大年初二拜土地公
📌2026大年初二拜土地公建議時間
🟡2026大年初二禁忌
◾大年初二不能睡午覺：大年初二睡午覺會讓整年懶散且影響事業運，若要休息可以睡飽再起身活動。
◾大年初二不能打包剩菜： 雖然回娘家是團圓，但若將午餐沒吃完的菜餚打包帶走，隱喻回婆家後會過得拮据，無法溫飽。
◾大年初二要宴請女婿：娘家在初二中午通常會準備豐盛的宴席款待女婿，習俗上稱為「請女婿」。
◾大年初二應傍晚前離開娘家：「嫁出去的姑娘，潑出去的水」，意指女兒出嫁後就是客人了，一定要在傍晚前離開，若待到看到煮晚飯的炊煙，恐把娘家「吃到底」，會把娘家吃垮，不過現代已較少看見炊煙，所以這個習俗已逐漸式微。
🟡2026大年初二回娘家禁忌
命理專家楊登嵙提醒，大年初二回娘家除了穿新衣之外，還要記得帶伴手禮、別兩手空空回去。
◾大年初二不能洗衣服、掃地：女兒回娘家不能洗衣服、掃地，傳統說法是擔心娘家財氣被女兒掃光，但其實主要用意是希望女兒回娘家能好好休息，過年期間、平時在夫家夠累了，娘家當然要呵護自己的女兒。
◾大年初二回娘家衣著鮮豔：新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用於喪禮，穿鮮豔一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。
◾大年初二回娘家禮物要帶雙數：女兒回娘家的時候雙手不能空著，必須準備一些禮物，是要讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以一定要帶伴手禮。水果、禮品數量、紅包金額都須為雙數才吉利，避開4（諧音同死）及單數。
🟡2026大年初二拜土地公禁忌
大年初二也是「土地公做牙」的日子，祭拜土地公被認為能祈求新的一年「生意興隆、財運亨通」。
◾魚尾、雞頭不可亂擺：祭拜土地公，雞頭一定要朝著廟門或家門的方向，魚尾則不能對門，否則寓意不吉利，容易讓財氣外流。
◾供品不可破損：尾牙供品講究完整、圓滿，桌上不可擺放破碎或缺少的物品。
◾四種水果不能拜
1、釋迦：釋迦與釋迦摩尼佛頭型相似，祭拜有不敬之意。
2、番茄：多籽消化較不容易，對神明有不潔之意。
3、芭樂：多籽象徵不潔。
4、榴槤：氣味太重。
◾特殊行業別亂拜：幫土地公做牙是為了祈求生意興隆，因此特殊行業，如醫院、藥局、殯葬業不宜舉行。
🟡大年初二拜土地公最佳時間
📍子時「23:10至00:50」
📍丑時「01:10至02:50」
📍卯時「05:10至06:50」
📍辰時「07:10至08:30」
📍午時「11:10至12:30」
除了上述時段外，民俗專家認為，土地公在早上8點到下午4點拜都可以，據說是土地公精神最好的時候，但也有些習俗認為應該避開中午時段，避免吵到土地公睡午覺，不過事實上只要懷有虔誠的心，挑選有空的時間前往拜拜，都可以求得新年財運降臨。
資料來源：命理專家楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
