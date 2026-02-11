我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭恩宇離世，享年40歲。（圖／IG@eun_woo109）

韓國演藝圈今（11）日傳出噩耗，過去透過電視劇《太陽的新娘》爆紅的演員鄭恩宇被證實離世，享年40歲，消息曝光後，震驚不少影迷與圈內人士，目前家屬並未對外說明確切死因，後事將以低調方式進行。鄭恩宇的靈堂設於新高麗醫院，預計2月13日中午出殯，家屬與相關單位呼籲外界給予空間，讓親友能平靜送別故人。值得一提的是，鄭恩宇在離世前一天（昨日），才在個人IG上傳三張照片，分別為已故影星張國榮、英國歌手艾美懷絲，以及他本人，同時寫下「想念、羨慕、惋惜」等字句，引發粉絲關注與不捨，也在噩耗傳出後成為眾人哀悼的焦點。鄭恩宇畢業於東國大學演劇電影學科，2006年透過《Sharp 3》正式踏入演藝圈；2011年，他在電視劇《太陽的新娘》中飾演男主角「崔鎮赫」，成功打開知名度，之後陸續演出《五指》、《陌生人》、《好好長大的女兒荷娜》等多部作品，演技實力備受肯定的他，曾於2012年獲得演技大賞新星獎，並在2013年再拿下演技大賞特別演技獎；電影方面，他於2021年出演《記憶：操縱殺人》，成為其演藝生涯的最後一部作品。感情生活方面，鄭恩宇曾與女星朴寒星傳出戀情，但因外界高度關注與壓力，戀情僅維持約7個月便畫下句點，他過去受訪時曾坦言，自己從龍套、配角一路走到主演，「我希望成為一個，讓觀眾偶爾想起時，會覺得很懷念、很感謝的演員。」如今這段話再次被翻出，令粉絲格外鼻酸。