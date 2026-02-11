我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節假期將至，台電為確保國人返鄉、出遊及醫療照護期間用電穩定，台電於春節前陸續針對大眾運輸場站及醫院用戶設備啟動專案檢測。台電董事長曾文生親赴桃園國際機場今（11）日，與桃機公司董事長楊偉甫共同會勘，有趣的是楊及曾是前後任台電董座，讓機場用電得到雙重加持。楊偉甫2017年10月接任台電董事長，2022年因為303大停電事故負起行政責任而請辭，由曾文生代理台電董事長，並在2024年6月真除為台電董事長。台電指出，春節期間適逢返鄉與旅遊人潮高峰，交通運輸系統負載大幅攀升，而各大醫院急診與住院服務亦需全天候運作，對電力的穩定性要求極高。供電品質除了仰賴電力系統的穩定外，用戶自有受電設備的維護狀況亦是關鍵。台電說明，平時即持續協助辦理用戶設備檢查與維護相關工作，此次為維持春節期間交通與醫療用電穩定，特別提前部署啟動專案檢測，針對機場、高鐵、台鐵、捷運、客運轉運站及大型醫療院所等重要用戶，協助進行設備檢視與用電安全宣導，改善潛在風險，降低春節期間突發事故的可能性。台電表示，昨（10）日台電總經理王耀庭亦親赴臺大癌醫中心，關心現場作業情況；同時，台電全國各地供電區營運處及區營業處亦陸續啟動，由地方單位主管率第一線同仁，會同公共場所用戶及其電氣負責人，進行用電安全宣導與技術交流，提醒落實自有設備定期檢查與維護。