我是廣告 請繼續往下閱讀

日本自1月底以來持續不斷的降雪，多個地區不僅造成北部地區交通混亂，更在日本造成46人喪生、超過558人受傷。不過在持續近3週的大雪之後，日本氣象廳9日發布高溫早期預警，預計從本週末（15日）開始，日本全國可能出現與往年同期相比顯著高溫的狀況，甚至可能會碰上「十年一遇」高溫的情況。綜合日媒報導，日本氣象廳9日發布「高溫相關早期天氣預報」，預計從本週末（15日）開始的五天內，除了沖繩地區以外的北海道、東北、北陸、關東甲信、東海、近畿、四國、中國、九州及奄美地區，皆可能出現「十年一遇」等級的高溫。據氣象廳說明，「早期天氣預報」是指當預測可能出現約十年才發生一次的顯著「高溫」、「低溫」或「降雪量（冬季日本海側）」，且其發生機率較往年同期更高時，最晚會在該天氣現象預計發生的6天前發布的資訊。此外，該資訊的發布標準為，在未來6至14天的期間內，預估連續5天的平均氣溫出現「顯著偏高」或「顯著偏低」的機率達到30%以上，或是5天的降雪量出現「顯著偏多」的機率達到30%以上。由於8日眾議院大選當天，強烈寒流襲擊日本，以日本海側為中心出現了大雪。截至11日，部分地區積雪仍超過1公尺。隨著氣溫上升，積雪將加速融化，氣象廳也呼籲民眾需特別留意屋頂落雪及雪崩。