來自泰國、以立體水果造型聞名的藝術系冰品品牌icedea，正式宣布進軍台灣市場，高雄漢神巨蛋購物廣場表示，台灣首間快閃店於即日起至3月2日，在漢神巨蛋B1F美食街設立快閃店。icedea冰品以擬真外型聞名，不論是貓狗或是水果外型，做得跟實品相當接近，尤其是那萌翻了的貓狗造型，現場有首次見識到的民眾表示：「外型跟真的貓咪太像、太可愛了，我捨不得吃！」
來自泰國的「icedea」以「水果 × 甜點 × 藝術」為品牌核心，產品主打高度辨識的立體水果造型冰淇淋，每一支皆由職人手工製作，呈現水果原型的曲線與細節，被譽為「可食用的藝術品」，兼具視覺吸引力與品嚐體驗，在社群平台上引發關注與討論。
以高比例的果泥來製作 滋味不甜膩
Icedea還表示，用料是以「高比例純果肉泥作為主要原料製作，非濃縮還原果汁」，著重呈現水果本身的酸甜平衡，不追求過度甜膩，入口清爽、耐吃，尤其還透過特殊冷凍製程，使果肉在冷凍後仍保有層次與口感，是icedea與坊間其他品牌最大的差異。《NOWNEWS》記者就嘗試了榴槤口味冰淇淋，標榜以「金枕頭榴槤」果肉製作，質地相當扎實，吃得出濃郁榴槤香，下肚後依舊能感覺到嘴裡香氣縈繞。
▲來自泰國的icedea冰品，有貓咪造型冰棒，相當受到歡迎。（圖／記者葉盛耀攝）
以水果說故事的品牌 不僅好吃更是美感創作
台灣總代理大菓國際執行長Alex表示：「我們選擇引進icedea，是因為它不是一般冰淇淋，而是一個用水果說故事的品牌。」icedea創辦人Prima也分享：「我一直相信，冰淇淋不只是消暑的甜點，而是一種可以傳達情感與美感的創作。」
icedea台灣首間快閃店已於漢神巨蛋B1F以快閃形式正式開幕，冰棒、冰淇淋單支售價新台幣139至269元，相比泰國當地售價泰銖百元左右貴上個幾十元，但是畢竟要涵蓋進口貨運成本與兩國不同的人力成本。不過今（11）日記者現場直擊，因為這些冰的外型太吸睛，加上真材實料，且今日有限定9折優惠，不少民眾早已掏腰包購買。
日本展集多家名店進駐 甜甜圈、蒙布朗銅鑼燒皆是當地排隊名店
另外，漢神巨蛋百貨即日起至2月24日，8樓也有「新春日本物產展 Sweets & Gourmet Collection」，集結多家日本人氣甜點名店、拉麵名家、九州嚴選名產與職人工藝。
最吸睛的要屬發源自日本鳥取的「TRUFFLE DONUT」首家海外分店在高雄，當時一開幕就吸引排隊人潮，如今又來到漢神巨蛋，標榜以南瓜揉入麵糰打造柔軟Q彈的獨特甜甜圈口感，更推出漢神巨蛋限定口味「抹茶紅豆生甜堡」。
「くら吉 KURAKICHI」主打蒙布朗銅鑼燒 台灣相當少見
還有來自秋田角館、講究嚴選素材的「くら吉 KURAKICHI」則帶來超美外型的現做蒙布朗銅鑼燒，還有包入整顆善兵衛栗的大福，以及職人手作使用當季食材打造的美麗和菓子禮盒，特別適合春節拜年送禮。
還有來自山形縣「上山秀」使用山形縣品牌米「つや姫」製作的泡芙，充分展現多層次口感與食材風味的精緻甜點。更不容錯過的有福岡久留米名店「中る拉麵 ATARU RAMEN」，同樣首次登台，端出以珍惜食材原味為理念的濃郁豚骨拉麵。
資料提供：漢神巨蛋購物廣場、icedea
