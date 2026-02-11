《NOWNEWS今日新聞》特別詢問Selina經紀人，經紀人則大方回應：「馬年一樣順其自然，謝謝大家新年快樂。」

▲Selina（左）經常因為穿寬鬆上衣、側面看起來有些微凸的體態，多次被猜測懷上二胎了。（圖／翻攝自Selina IG＠selinanahaha）

今（11）日Selina的經紀人對《NOWNEWS今日新聞》表示：「馬年一樣順其自然，謝謝大家新年快樂。」言下之意是，還在努力，如果有消息，相信大家也會很快知道。

藝人任家萱（Selina）自2023年和老公小徐喜迎麟兒「小腰果」後，生活重心全轉向家庭，沉浸在育兒的幸福中，鮮少公開露面。她近期因其外出穿著寬鬆厚實，引發外界揣測是否在蛇年的尾聲有喜了？關於是否已懷上第二胎或有備孕計畫，根據《CTWANT》報導，Selina在上月21日被直擊現身台北市信義區，當天下午4點多，她搭乘專屬保母車抵達一棟商業大樓。儘管並非寒流來襲的深夜，Selina仍全身包緊緊，身穿厚重的羽絨外套遮掩身形，因此被揣測可能是有喜了。Selina當下手拿一杯飲料，低調快步進入大樓，推測應是前往她慣用的健身房運動。雖然衣著寬鬆難以判斷身形變化，但她依然維持運動習慣，並未因當了媽媽而鬆懈對健康的管理。其實從2025年11月Selina生日時，當時她因為穿著比較寬鬆，因而被猜測是否有喜，當時經紀人回應，一切順其自然。後來Selina的妹妹任容萱出席記者會時，被記者關切此事，她表示，姊姊並沒有懷孕，但是會承大家吉言，繼續努力。當時任容萱表示，因為姊妹從小一起長大，感情很好，「姊姊當然也會希望，可以幫小腰果添一個手足，這樣有伴成長很好。」在這之後，和Selina同為女子天團S.H.E的好姊妹Ella（陳嘉樺），也在記者會上被問到這件事，當時她們好姐妹才剛聚餐後不久，Ella那時表示：「這你們要問本人才知道啦，雖然我們才剛吃過飯，但我不能代替她回答。」