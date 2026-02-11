我是廣告 請繼續往下閱讀

烏克蘭對抗俄羅斯入侵的戰爭將在2月24日滿4年。英媒《金融時報》（The Financial Times）稍早披露，烏克蘭總統澤倫斯基將於24日宣佈舉行烏克蘭總統大選以及和平協議全民公投。根據《金融時報》週三報導，引述參與規劃的烏克蘭和歐洲官員以及其他了解此事的人士說法，澤倫斯基計劃於2月24日宣布兩項選舉規劃。報導指出，美國總統川普政府向澤倫斯基施壓，要求在5月15日前舉行這兩項投票，否則將面臨失去安全保障的風險。金融時報引述一名熟悉此事的官員提到，烏克蘭方面強烈認為，這些安排必須與澤倫斯基競選連任綁在一起。民調顯示，澤倫斯基支持度仍高，但在戰爭疲乏與核心圈貪腐風暴衝擊下，民調可能不若戰爭之初；烏克蘭目前處於戰爭戒嚴時期，至今沒有舉行國會跟總統選舉。路透社上週提到，根據美國和烏克蘭談判代表正在討論的框架，任何和平協議都將提交給烏克蘭選民進行全民公投，而烏克蘭選民也將同時參與全國選舉。事實上，川普上任以來，曾多次在媒體訪問時要求烏克蘭進行選舉，去年12月接受美媒POLITICO記者伯恩斯（Dasha Burns）訪問時曾指出，現在是烏克蘭舉行選舉的時候，他們以戰爭為由不選舉，但烏克蘭人有權作出選擇。澤倫斯基可能會贏，但確實沒有人知道誰會贏。