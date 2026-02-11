我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨六都議員初選登記昨（10）日截止，針對總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰等大咖，選對會日前決議，只要當事人同意，即可使用肖像文宣，不過，有鑑於初選激烈，黨秘書長徐國勇今（11）日下令，在初選期間禁用正副總統肖像，希望候選人最晚在過年前將看板撤除。選對會1月19日拍板，議員初選只要取得總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰及選對會的成員同意，即可使用當事人肖像文宣，但有支薪的中央黨部黨工仍在禁止範圍。不過，對於相關規定，引起黨內疑慮，有中常委在下午中常會上拋出疑慮，憂心有人掛正副總統照片、有人沒掛，恐會造成初選不公。為此，徐國勇宣布，目前已通知有掛正副總統候選人照片的候選人，將照片撤下；黨內人士補充，由於初選過程中競爭激烈，不希望造成紛爭，因此才改為初選期間，不得掛大咖照片。