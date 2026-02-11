我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）海外總部落腳北士科T17、T18今（11）日完成簽約，台北市副市長李四川也透過臉書宣布將於2月底請辭台北市副市長，3月開始，他會回到熟悉的新北市。若是能夠獲得國民黨的提名，他也會和民眾黨主席黃國昌找出藍白共同合作的方式。對此，黃國昌回應表示，李四川離開北市之後，相信對蔣萬安市長而言一定是非常不捨，如果是李四川代表國民黨選新北，他也非常期待針對新北市的發展跟李四川深度交換意見。民眾黨中央黨部今日下午舉行「2026一日北高啟動記者會」，針對李四川請辭，黃國昌受訪說，首先，他覺得李四川代表台北市順利跟輝達完成簽約，幫台北市也是民眾黨前主席柯文哲的北市科引入國際級非常重要的AI產業，這是全台灣人的驕傲，大家要感謝李四川對台北市、對台灣的貢獻。黃國昌說，接下來李四川離開北市之後，相信對蔣萬安市長而言一定是非常不捨，但是為了更好的新北市，李四川願意一起來努力，是新北市民的福氣，他會尊重國民黨接下來黨內程序，最後如果是李四川代表國民黨，他也非常期待針對新北市的發展跟李四川深度來交換意見，彼此提出對於市政願景的想像，針對未來怎麼打造更好的新北市，跟李四川能夠在一個非常友善，而且互相激勵、互相競爭方式組成最好、最強的競選團隊，帶給新北市民更好的生活