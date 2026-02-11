我是廣告 請繼續往下閱讀

▲由於中職樂天桃猿與日職東北樂天金鷲同屬樂天集團，文中特別點名樂天女孩（Rakuten Girls），包括孟潔。（圖／樂天提供）

2026年世界棒球經典賽開打在即，不僅場內球員戰力備受矚目，場外的「台式應援」也成為各國關注焦點。日本媒體近日不僅針對中華隊球員進行深度分析，更罕見地針對台灣啦啦隊代表團展開詳細「情蒐」，甚至特別撰寫文章介紹。日本職棒太平洋聯盟（NPB Pacific League）官網近日發表專文，詳細介紹了中華隊官方啦啦隊「CT AMAZE」的36人名單。由於中職樂天桃猿與日職東北樂天金鷲同屬樂天集團，文中特別點名6位樂天女孩（Rakuten Girls）：令人驚訝的是，日方的「情蒐」工作極其細膩，不僅以片假名標註每位成員的名字讀音，還詳列了她們的生日、背號、興趣，甚至整理出過往接受專訪的「快問快答」內容，顯見日本對台灣應援戰力的重視。日媒在報導中分析，台灣啦啦隊展現出的「應援專業」與「群眾渲染力」，往往能讓客場球隊在比賽中面臨巨大的心理壓力。特別是由等超人氣成員領軍的「CT AMAZE」，被認為是能左右賽場氣氛、提升球員鬥志的「最強後盾」。若想見識這股「最強應援戰力」，不必等到經典賽正式開打。在2月25至2月27日於台北大巨蛋舉行的「台日棒球國際交流賽」中，CT AMAZE就將全陣容亮相，屆時可讓台日球迷一飽眼福。