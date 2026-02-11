我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌展現直取2026新北市長寶座的決心，今（11日）早挺進新店仁愛建國市場「接接地氣」，儘管現場有熱情支持者高喊加油打氣，但挑戰也接踵而來，不僅被問「對市民有何幫助」，還遭揶揄「超速仔，土城的選擇」，都讓本人瞬間尷尬，不知如何以對。黃國昌下午再度受訪時，則持正面態度回應，強調會廣泛聽取民眾心聲，不是單純去同溫層取暖。今早掃街過程中，一名老先生在路程中突然攔下黃國昌，當面直球對決詢問：「如果你選上，對我們市民有什麼幫助？」這番突如其來的問政考驗，讓原本節奏明快的拜票行程一度中斷，黃國昌當場愣住數秒，隨後僅能以微笑拍肩回應，由幕僚趕緊上前「救駕」解釋政見，並迅速將老先生帶離。不僅如此，在黃國昌穿梭攤位期間，有婦人毫不客氣地對著他大喊「下台」，挑戰其政治立場；而當他步出市場準備轉場時，還遇到一名年輕男子以「假握手、真揶揄」的方式突襲，該男吐出一句：「超速仔，新年快樂！土城的選擇！」暗諷意味濃厚，這讓黃國昌只能面帶苦笑，連聲回應「謝謝、謝謝你喔」，化解當下的窘境。面對新北人各種「不留情面」的對待，黃國昌在下午出席「一日北高啟動記者會」受訪時表示，他們走入鄰里、深入基層，並非只是躲在同溫層中取暖，而是要主動聽取廣泛且多元的心聲與意見。他認為身為政治人物，本就應該站在第一線接受民眾的檢驗與監督，這些意見，在他眼中都是台灣民主社會中健康且多元的現象。針對市民對政見的疑慮，黃國昌也藉此機會呼籲，新北鄉親能更深入了解他的具體主張，民眾黨對於2026年的地方選舉早有準備，先前已經針對城市發展的9大核心面向，提出了多達36項的具體政見。黃國昌期盼，透過這次掃街的經驗，讓更多有興趣的鄉親與他展開對話，共同深入討論對新北市未來的藍圖規劃。